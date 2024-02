Porta a spasso il cane, uomo travolto e ucciso dall'ambulanza: l'animale resta accanto alla salma

Tragico incidente a Conegliano (Treviso) giovedì a tarda sera. Un uomo di San Vendemiano, Adriano Canzian, 75 anni, alle 23 stava passeggiando, in compagnia dei suoi due cani, entrambi meticci, lungo via XXIV maggio. Si trovavano a pochi passi dal distributore di carburante Q8, nel quartiere di Monticella, quando nel giro di pochi secondi si è consumato il dramma.

Come racconta TrevisoToday, attraversando la strada con gli animali (anche se la dinamica non è ancora del tutto chiara), Canzian non si è reso conto del sopraggiungere di un'ambulanza del Suem 118 da cui è stato travolto e ucciso. Il mezzo stava viaggiando ad alta velocità trasportando un paziente dal reparto di rianimazione dell'ospedale di Vittorio Veneto a quello di Conegliano. Vani tutti i soccorsi.

L'autista dell'ambulanza, F.T., 63enne di Vittorio Veneto, sotto choc, sconvolto, è rimasto fortunatamente illeso mentre il paziente che stava trasportando a bordo è stato accompagnato in ospedale da un'altra ambulanza. Morto anche uno dei due cani del 75enne, una cagnetta meticcia. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. La Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale.