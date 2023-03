Si ribalta col trattore e resta schiacciato: muore agricoltore 76enne

Dramma sul lavoro nei campi al confine tra Guidizzolo e Ceresara, provincia di Mantova. Poco prima delle 19 di ieri, giovedì 16 marzo, Adriano Ghidini, un agricoltore di 76 anni, ha perso la vita dopo essersi ribaltato col trattore. La tragedia si è consumata in una località isolata, su un terreno su cui Ghidini stava lavorando per conto del proprietario, residente della zona.

La dinamica di quanto avvenuto dev'essere ancora accertata ma pare che il mezzo agricolo si sia ribaltato nei pressi di un piccolo avvallamento, finendo per schiacciare il 76enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme agli uomini del 118 che, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.