Adriano Giachetto Mena: l'uomo uscito dall'ospedale e scomparso è stato ritrovato

Adriano Giachetto Mena era scomparso: dalla sera di domenica 13 giugno non si avevano sue notizie. L'uomo, 39enne di Castellamonte in provincia di Torino, era svanito nel nulla dopo essere uscito dall'ospedale di Ivrea, dove era stato accompagnato in giornata dal fratello. Quando si sono resi conto dell'improvvisa scomparsa, i familiari hanno immediatamente presentato denuncia al commissariato di polizia di Ivrea. Poi è stato ritrovato.

Adriano Giachetto Mena scomparso e poi ritrovato

Al momento della scomparsa, Adriano Giachetto Mena indossava jeans e camicia verde a fiori in stile hawaiano. Il suo telefono cellulare risultava spento. Aveva con sé portafoglio e documenti. Di professione allevatore, Giachetto Mena si divide per lavoro tra la zona di Castellamonte, Bairo e Santa Elisabetta, in Valle Sacra. L'uomo è stato ritrovato nella tarda serata di mercoledì. In realtà era stato recuperato a Strambino in condizioni molto gravi (ha un forte trauma cranico ed è ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata) la notte di lunedì 14 ed era stato trasportato all'ospedale Cto di Torino dopo un breve nuovo passaggio al pronto soccorso di Ivrea. Del caso si sta occupando il commissariato di Ivrea allo scopo di stabilire che cosa possa essergli accaduto. In ogni caso, averlo ritrovato in vita è un'ottima notizia per i familiari e gli amici.