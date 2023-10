Aereo si ribalta dopo l'atterraggio: illeso il pilota

Un brutto atterraggio che per fortuna si è concluso senza feriti. Tragedia sfiorata in un campo alla Sacca di Esine, in provincia di Brescia, dove aereo ultraleggero si è ribaltato poco dopo aver toccato terra: per fortuna il pilota è rimasto illeso. Nel pomeriggio di ieri, domenica 8 ottobre, l’aereo è stato avvistato, filmato, condiviso sui social (sulle pagine de Il Marpione Camuno): per lunghi attimi si è temuto il peggio e sul posto, a seguito di segnalazione, sono arrivati i carabinieri. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno stavolta: l’aereo si è ribaltato solo dopo l’atterraggio e il pilota ne è uscito senza riportare ferite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla guida del velivolo un 70enne residente a Darfo Boario Terme. Proprio da Darfo sarebbe decollato, con l’obiettivo di atterrare a Esine dopo un breve sorvolo. Così è stato, o così per lo meno doveva essere: al momento dell’atterraggio, alla Sacca, il velivolo avrebbe perso aderenza a causa del terreno sconnesso. E alla fine è finito a ruote all’aria. Il pilota si sarebbe allontanato dal velivolo con l’intento di recuperarlo se non in giornata, il giorno successivo. Ma quell’aereo ribaltato, che pareva precipitato e senza nessuno a bordo, ha fatto agitare non pochi animi in una calda domenica di ottobre. Tutto finito prima di sera. Per fortuna.

Continua a leggere su Today.it...