Caro affitto per gli studenti: "Cercasi coinquilino, 350 euro per un divano"

All'apertura dei corsi universitari, il centro e le zone limitrofe agli atenei di diverse città si riempiono di volantini di chi cerca o cede una sistemazione. È così che gli studenti fuorisede trovano un appartamento o anche una stanza, pure doppia, dove sistemarsi per poter frequentare le lezioni. Ma durante l'emergenza affitti c'è chi se ne approfitta, complice il carovita e l'aumento dell'inflazione.

A Bologna, dove la domanda (di studenti e lavoratori fuorisede) supera di gran lunga l’offerta, è apparso un annuncio insolito scovato da Zic, il quotidiano online Zeroincondotta. "Non stanza singola", si legge l'annuncio. Si offre invece un posto letto nell'"amplio" salotto, su una brandina o più probabilmente sul divano. Il tutto per un canone di 350 euro al mese, comprese le spese condominiali, per vivere in un appartamento in via Broccaindosso.

Fino a poco tempo fa, a questo prezzo un studente fuorisede avrebbe potuto trovare una stanza singola per frequentare l'università a Bologna. Ma, come denuncia Zic, la proposta "è il sintomo di una situazione ormai fuori controllo, nella quale l’incrocio tra domanda e offerta di casa rende plausibile una proposta come quella veicolata con questo annuncio".