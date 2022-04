Tenta di aggredire la moglie nella caserma dei carabinieri, arrestato

Ha tentanto di entrare, armato di coltello, nella caserma dei carabinieri dove la moglie lo stava denunciando. Bloccato dai militari, è stato disarmato e arrestato. E' successo a Pandino, in provincia di Cremona, dove una donna di 38 anni si è presentata alla caserma dei carabinieri insieme alla madre per denunciare l'ex compagno, che le aveva nuovamente aggredite. Fuori dalla caserma le stava aspettando proprio l'uomo, un 30enne, armato di coltello, che ha cercato di introdursi nel cortile della struttura. Adesso deve rispondere di tentato omicidio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e porto abusivo di armi.