È stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale: mentre cercavo di immobilizzarlo, ha ferito anche uno dei carabinieri intervenuti per sedare la lite

Si è avventato contro il fratello al culmine di una lite colpendolo prima con un coltello e una stella da ninja, poi ha cercato di ferirlo anche con una mannaia nonostante fossero già presenti i carabinieri intervenuti per sedare la rissa e arrestarlo.

Follia in un’abitazione a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove all’alba di questa mattina sono intervenuti i carabinieri, dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto dopo quello che era successo.

I militari della stazione di Scandolara Ravara e di Piadina Drizzona sono stati inviati dalla Centrale Operativa di Casalmaggiore e hanno arrestato un uomo di 29 anni, cittadino romeno, per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo che ha aggredito il fratello con una mannaia e una stella ninja

Il 29enne aveva aggredito il fratello colpendolo con una lama di coltello priva di manico e con una stella ninja all'avambraccio e alla mano sinistra. I carabinieri sono intervenuti per sedare la rissa e bloccare l'aggressore, ma l’uomo, nonostante fosse circondato dai militari, ha provato ancora una volta ad assalire il fratello, stavolta usando una mannaia.

I carabinieri hanno cercato di immobilizzarlo e a quel punto il 29enne ha ferito anche uno di loro, che ha riportato lesioni a una spalla.

Il fratello del 29enne è stato portato in ospedale con ferite giudicate guaribili in 15 giorni, mentre l’uomo è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Casalmaggiore in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.