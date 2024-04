Detenuto si lancia dalla finestra dell'ospedale dove è ricoverato per evadere

Ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che lo piantonavano all'ospedale e poi avrebbe tentato di evadere lanciandosi dal primo piano dell'ospedale di Teramo dove era ricoverato, procurandosi anche alcune fratture al piede. Protagonista dell'episodio, un detenuto magrebino da poco trasferito da un altro carcere nel'azienda ospedaliera abruzzese. A renderlo noto il segretario locale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Giuseppe Pallini.

Una volta caduto a terra, il detenuto è stato neutralizzato e immobilizzato dalle forze dell'ordine che hanno cercato di minimizzare i pericoli per i cittadini presenti.

"L'evento è stato particolarmente critico perché posto in essere in un ospedale alla presenza di altri ricoverati, personale medico e sanitario, ma è stato gestito al meglio dalla Polizia Penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, cosi' come le risse e i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno. È per noi importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale" ha fatto sapere con una nota il Seppe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.