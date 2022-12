Aggredisce la moglie a martellate in testa: è gravissima

A Foiano della Chiana un uomo ha colpito la moglie alla testa con un martello provocandole serie ferite. Il violentissimo episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite: a quanto si apprende la coppia, che ha due figli, pare che fosse in crisi e sembra che la donna avesse manifestato intenzioni di separarsi

Quando i sanitari sono intervenuti nella casa hanno trovato la donna con gravi ferite e hanno fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso. La vittima dell'aggressione è stata quindi trasferita in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. La donna avrebbe ricevuto più di un colpo, ma sarebbe comunque rimasta cosciente durante le fasi del soccorso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortona: i militari hanno trovato l'uomo, un 50enne, in stato confusionale: si trova ora in stato di fermo e trasferito in ospedale per controlli.