Aggredisce la madre perché si rifiuta di dargli i soldi per la droga

La madre si è rifiutata di dargli i soldi che il figlio avrebbe usato per acquistare della droga e lui la minaccia e aggredisce. L'uomo, un 34enne, è stato arrestato ad Alatri, in provincia di Frosinone, nella notte tra il 13 e il 14 agosto.

Il 34enne, probabilmente in crisi di astinenza da droga, si è recato a casa della madre per avere del denaro per acquistare lo stupefacente. Al rifiuto della donna, il figlio è andato in escandescenza, distruggendo i mobili dell’abitazione e aggredendo con calci e pugni la propria madre.

Solo grazie all’intervento degli uomini della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri si è riuscito a evitare il peggio. I militari hanno provato a immobilizzare il 34enne che ha provato più volte a divincolarsi, tanto che con un bastone è riuscito a colpire un carabiniere ferendolo a una mano. Dopo qualche minuto di concitazione l'uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. Nella mattinata di oggi 14 agosto, presso il Tribunale di Frosinone si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il GIP, dopo aver convalido la misura cautelare, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

