Geloso della moglie, accoltella il rivale in amore: 78enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 78 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver affrontato in strada e ferito con un’arma appuntita un 75enne di cui era geloso: non gradiva infatti le attenzioni che la vittima aveva nei confronti di sua moglie.

Il fatto è successo a Catania, nello storico rione di San Cristoforo. L’aggressione è stata ripresa da una videocamera di sorveglianza presente nella zona, in via del Plebiscito. Nel filmato si vedono i due discutere animatamente fino a che il 78enne non tira fuori l’arma e colpisce il rivale, che poi si allontana dall’aggressore.

La vittima si è fatta medicare al pronto soccorso Garibaldi-Centro per una “ampia ferita lacero-contusa profonda a margini lineari alla regione laterocervicale sinistra sotto il padiglione auricolare sinistro dal lobo dell'orecchio fino alla regione nucale”. A quel punto sono partite le indagini e e la polizia ha ricostruito l’accaduto, anche grazie alla visione del filmato registrato in via del Plebiscito.

Nel frattempo il 78enne si è successivamente presentato in maniera spontanea negli uffici della squadra mobile della Questura, dove ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha ammesso di aver aggredito il 75enne. L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.