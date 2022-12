"Insultata da due donne e presa a calci perché indossavo il velo"

"Mi hanno insultata e malmenata. Poi mi hanno strappato il velo". Con queste parole, lo scorso 7 dicembre, una 29enne di origine bengalese ha denunciato ai carabinieri l'aggressione che aveva subito all'interno di un condonominio nel centro di Marghera. A qualche giorno di distanza dai fatti per quell'episodio sono state denunciate due persone.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la vicenda dall'inizio. La giovane sarebbe stata offesa e picchiata perché indossava il niqab, ovvero il velo integrale. Questo almeno secondo la versione della vittima.

"Ero andata a trovare mia cognata" aveva riferito la donna. "Quando sono uscita, mi sono fermata un momento nel portone con i bambini ad aspettare che mio marito e mio papà ritornassero. E lì mi sono accorta che due donne italiane, sui quarant'anni, mi guardavano, ridevano e dicevano ad alta voce: 'Ma dove va quella mascherata come un fantasma? Gente come lei non dovrebbe essere in Italia'. Forse credevano che non capissi l'italiano".

Stando al racconto della 29enne, suo padre avrebbe chiesto spiegazioni alle due donne ricevendo in cambio "parole di disprezzo e sentendosi dire che se la figlia voleva andare in giro vestita in quel modo, era meglio che rimanesse a casa". A quel punto, dagli insulti una delle due sarebbe passata alle botte. "La signora italiana è venuta dritta contro di me provocandomi. 'Toccami', diceva. 'Toccami che ti faccio vedere io'. Io non ho mosso un dito - si legge nel verbale di denuncia - e quella mi ha sferrato un calcio sulla gamba, facendomi cadere in ginocchio".

"Non riuscivo neanche a muovermi per la paura" aveva raccontato ancora la ragazza, "e all'improvviso la signora approfittando della posizione in cui mi trovavo mi ha colpita di nuovo in modo violento con un pugno sull'orecchio e poi mi ha strappato il velo facendolo a pezzi davanti ai miei occhi e mettendoselo in tasca".

Dopo le denuncia della 29enne i militari della stazione di Mestre, insieme ai colleghi di Marghera, hanno avviato un'indagine e, ascoltando i diversi testimoni, sono riusciti a ricostruire l'episodio e a identificare le presunte responsabili: si tratta di una 33enne e di una 49enne, tutte e due italiane. Entrambe avrebbero aggredito verbalmente la giovane bengalese, mentre solo una di loro le avrebbe strappato il velo. Come riferisce VeneziaToday entrambe le donne sono state denunciate.