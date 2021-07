Aggredita davanti casa, sequestrata e seviziata in un ripostiglio: è caccia all'aggressore

Una donna è stata aggredita mentre usciva di casa, afferrata per i capelli e trascinata in uno ripostiglio da un uomo che le ha tappato la bocca con del nastro adesivo, le ha tagliato alcune ciocche di capelli e poi le ha punzecchiato le braccia con una siringa sterile. L'uomo l'avrebbe anche cosparsa di alcool e, tirando fuori un accendino, avrebbe affermato di voler giocare con lei. L'inquientante episodio questa mattina intorno alle 7,15 a Montesilvano, in provincia di Pescara, nella zona di via Pennesi/via Rimini.

Aggredita davanti a casa a Montesilvano, indagini in corso

Dopo l'aggressione, l'uomo si è dato alla fuga. La donna non è stata né minacciata né rapinata. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri per identificare l'aggressore. I militari stanno ascoltando i residenti del palazzo e stanno visionando le riprese registrate dal sistema di videosorveglianza presente in zona. L'aggressore aveva anche posto una bottiglia di plastica tra le porte dell'ascensore al piano terra del palazzo probabilmente per non essere raggiunto facilmente dagli altri inquilini.

La donna, fanno sapere dal Comando dei militari dell'Arma, non aveva mai ricevuto alcuna minaccia.