Aggredito da un branco di adolescenti in metro: nessuno interviene

Inseguito, accerchiato e aggredito. Un ragazzo di 19 anni ha vissuto minuti di terrore nella giornata di oggi 7 marzo, quando è stato minacciato con un coltello e picchiato violentemente da un branco di sei o sette adolescenti, con un'età non superiore ai 18 anni. La brutale aggressione è avvenuta alla fermata di Sanpolino della metropolitana leggera di Brescia, davanti agli occhi dei passeggeri in attesa del convoglio. Occhi di persone terrorizzate che si sono limitate a guardare senza intervenire per aiutare il 19enne.

Stando al racconto fornito dal ragazzo, il giovane è stato colpito con calci, pugni e schiaffoni dal branco di adolescenti che, subito dopo, è fuggito facendo perdere le tracce di sé.

Sul posto è stata fatta intervenire in codice giallo un'ambulanza del 118 e l'équipe medica ha subito preso in cura il 19enne, trovato col volto tumefatto e sanguinante, a causa di traumi e ferite alla cute. Sul caso indagano le forze dell'ordine: sono in corso le analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza, per carcerare di risalire all'identità degli aggressori. Ancora non è noto il motivo del pestaggio: non si esclude che si sia trattato di un tentativo di rapina.