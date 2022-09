Ridotto a una maschera di sangue mentre passeggia in pieno centro

Aggredito con calci e pugni e poi messo ko a colpi di cocci di bottiglia. Il pestaggio è avvenuto ieri sera a Padova lungo il centralissimo corso del Popolo, ai danni di un 37enne originario del Marocco ma residente a Conegliano. Poco dopo essere sceso dal treno, intorno alle 21.30 di lunedì 19 settembre, l'uomo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che si trovavano davanti a un negozio etnico e che a quanto pare il 37enne non conosceva. Ne è nata, non si sa come, una discussione per futili motivi. Dalle parole si è passati subito alle vie di fatto e il malcapitato è stato aggredito a calci e pugni. Uno dei malviventi non contento l'ha colpito in testa con una bottiglia di birra riducendolo ad una maschera di sangue. Poi è scattato il classico fuggi fuggi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della sezione Volanti. Grazie alle riprese della videosorveglianza e ad alcuni testimoni, gli investigatori della Questura confidano in tempi rapidi di identificare e assicurare alla giustizia gli autori del brutale pestaggio. Il ferito è stato trasportato in ospedale, non versa in pericolo di vita.