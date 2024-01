Aggredito dopo una lite: 20enne finisce in ospedale, arrestato un coetaneo per tentato omicidio

È ricoverato in condizioni molto gravi un giovane di 20 anni dopo essere stato aggredito in seguito a un litigio nella notte tra il 20 e il 21 gennaio nella zona dei locali notturni di Brindisi, un'area molto frequentata della città. Gli agenti, recatisi subito sul posto, hanno immediatamente individuato il presunto responsabile, un coetaneo della vittima. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio.

A quanto si apprende, ci sarebbe stato un primo diverbio verbale tra i due, degenerato, poi, nell'aggressione ai danni del 20enne. Le cause che hanno innescato l'alterco tra i due giovani non si conoscono ancora e i poliziotti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il ferito, che sarebbe stato colpito con almeno un pugno al volto, ha riportato un trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È ora ricoverato in rianimazione all'ospedale Perrino di Brindisi, in coma farmacologico.