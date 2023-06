Viene aggredito alla fermata del bus per futili motivi e finisce in rianimazione

Un uomo è stato brutalmente aggredito mentre attendeva l'autobus. È accaduto a Piacenza nel primo pomeriggio di martedì 20 giugno. La vittima della brutale aggressione è un 59enne, che è stato colpito a pugni per futili motivi alla fermata del mezzo pubblico da un uomo che, prima dell’arrivo dei sanitari e delle forze dell’ordine, si è dileguato. L'aggressore, un 60enne, è stato denunciato dalla polizia di Piacenza per lesioni gravissime.

Stando quanto riporta Il Piacenza, l’allarme è scattato intorno nel primo pomeriggio e in soccorso dell’uomo, rimasto a terra per le botte, sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca con un’ambulanza. Da qui la corsa al pronto soccorso dove è arrivato in gravi condizioni, riportando gravi traumi e fratture. È stato quindi sottoposto a due interventi chirurgici e i medici hanno dovuto procedere con l’asportazione della milza. Nella notte il suo trasferimento nel reparto di Rianimazione dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti della questura hanno avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell'aggressione e risalire all’identità dell’aggressore. Dopo aver raccolto i primi elementi e ascoltato le testimonianze di chi ha assistito a quanto avvenuto, la Squadra Mobile ha individuato il presunto autore dell'aggressione: si tratta di un piacentino di 60 anni. L’uomo è stato denunciato per lesioni gravissime e raggiunto da un provvedimento del questore con il quale gli sono state ritirate le armi che possedeva e che erano regolarmente denunciate. Nel frattempo, la Divisione Anticrimine della questura ha proceduto a notificargli un “Daspo Willy” con il quale gli viene impedito, per due anni, l'accesso ai locali pubblici che si trovano nel quartiere dove è stato commesso il reato.