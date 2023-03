Aggredito e morso alla testa da un orso mentre passeggia col cane

Domenica scorsa in Trentino un uomo di 39 anni, Alessandro Cicolini, fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini, è stato aggredito da un orso in Val di Rabbi a 1.800 metri di quota.

L'uomo, conducente della Trento-Malé, stava passeggiando con il cane quando l'orso lo ha colpito. In base al racconto dello sfortunato escursionista, l'animale lo ha raggiunto alle spalle, buttato a terra, morso alla testa e al braccio. L'aggressione è terminata in un pendio: l'uomo ha fermato la sua corsa contro una pianta, l'animale è fuggito. Tuttosi è svolto in una manciata di secondi. Ricoverato in ospedale a Cles, dove è stato operato, le condizioni dell'uomo non sono giudicate gravi.

Le polemiche sono vivaci, perché gruppi animalisti chiedono di evitare allarmismi considerati eccessivi e fuori luogo. La Forestale della Provincia autonoma di Trento sta procedendo alle ricerche del plantigrado, perlustrando i luoghi per raccogliere eventuali ulteriori elementi che consentiranno di chiarire la dinamica dei fatti. L'orso potrebbe essere una femmina, forse con i cuccioli, ma la certezza arriverà dall'esame del dna delle tracce rimaste sui vestiti del Cicolini.

Il presidente degli Animalisti Italiani, Walter Caporale dichiara: "Un orso che difende se stesso o i suoi cuccioli dagli umani impreparati sulle più elementari regole di convivenza viene considerato problematico e quindi necessariamente imprigionato o ucciso. Questa è la strategia adottata da ormai troppo tempo dalla provincia di Trento. Gli orsi - continua - sono un nostro patrimonio, l'individuazione di approcci adeguati e la condivisione di misure utili a fronteggiare talune criticità non possono più essere rimandati. L'esempio abruzzese è sotto gli occhi di tutti. Gli animali vanno salvaguardati e non perseguitati. In nome della tutela della biodiversità e degli ecosistemi che, invece, la Provincia di Trento sta distruggendo con un modello economico e turistico incurante degli animali selvatici che lo abitano".

Il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti e l'assessore all'agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo gli approfondimenti legati al caso: "Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all'ambiente, Pichetto Fratin - ha detto Fugatti - con l'impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l'invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso".