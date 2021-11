Aggredito da una donna in strada e lasciato agonizzante: uomo muore in ospedale

Non ce l'ha fatta l'uomo di 79 anni aggredito lo scorso 17 ottobre in via di Pratale a Pisa. L'anziano era stato lasciato agonizzante in strada. Soccorso dal 118 era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, mentre la Polizia aveva arrestato la presunta autrice dell'aggressione, una donna di 33 anni di origine rumena, con l'accusa di lesioni gravissime.

La Squadra Mobile della Questura ha subito informato del decesso del 79enne il PM titolare delle indagini, dottor Mantovani, che ha disposto di traslare la salma a Medicina legale in attesa dell'autopsia.