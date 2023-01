"Scusi, è lei l'autista del bus?". "Sì". E gli tira un pugno in faccia

A Moncalieri, nel Torinese, un autista del servizio di trasporto pubblico Gtt è stato preso a pugni da uno sconosciuto mentre era in pausa in un bar di corso Rosselli, vicinissimo al capolinea di via Corradino a Torino. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Croce dove è stato medicato e dimesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Dal racconto della vittima, l'aggressore non avrebbe avuto alcun motivo pregresso per colpirlo: "Mi ha chiesto solo se fossi il conducente del 2 e quando ho detto di sì mi ha tirato un pugno in faccia".

"Un'altra vile aggressione ai danni di un collega autista" ha commentato Andrea Forneris della segreteria Faisa-Cisal di Torino. "Si è trattato di un gesto mirato nei suoi confronti, tant'è che prima gli è stato chiesto se fosse effettivamente lui il conducente del mezzo. In tutta Italia le aggressioni si moltiplicano e ogni giorno ci sono eventi criminosi anche ai danni del personale viaggiante".