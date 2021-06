Prende a bicchierate il barista che non voleva cambiare la musica

Aggredisce il proprietario di un bar perché quest’ultimo si era rifiutato di cambiare musica. Arrestato un 19enne. Il fatto è avvenuto nel fine settimana in un bar di Terni, dove tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un tratto, un giovane ha cominciato ad inveire contro il proprietario del locale perché non voleva cambiare musica come aveva chiesto. Una pretesa che ha mandato il giovane in escandescenze, tanto che ad un tratto ha cominciato a lanciare dei bicchieri di vetro contro il barista. Un frammento di vetro ha colpito il proprietario al collo causandogli una lieve ferita. Non soddisfatto, il giovane ha danneggiato parte dell'arredamento del bar e si è poi allontanato.

Giunti sul posto, gli agenti della stradale lo hanno raggiunto poco lontano e successivamente arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Come riporta anche TerniToday, nei suoi confronti il pubblico ministero, dr.ssa Giulia Bisello, ha disposto il giudizio per direttissima.