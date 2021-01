Raid punitivo con la mazza da baseball per un commento su Tik Tok: mamma e tre figlie picchiano l’autrice

Un commento poco carino sotto una foto pubblicata su un social network e una catanese è finita al centro di un incubo. Una vera e propria rappresaglia messa in atto da quattro donne, una madre e le sue tre figlie, nei confronti della vittima che aveva avuto l’ardire di scrivere un commento sgradito sotto la foto di una delle ragazze postata su Tik Tok.

I carabinieri del nucleo radiomobile del Comando Provincia di Catania hanno denunciato le quattro donne - di 47, 28, 26 e 24 anni - per lesioni personali e danneggiamento in concorso nei confronti della vittima, una 39enne abitante nel quartiere di Villagio Sant’Agata.

Raid punitivo per un commento su Tik Tok

Secondo quanto ricostruito, le quattro donne sono partite dal quartiere Librino di Catania per raggiungere la casa della 39enne, per punirla del commento. Armate di mazza da baseball, la madre e le sue tre figlie hanno iniziato a colpire la macchina della donna parcheggiata davanti la sua abitazione. Non contente, hanno poi preso a lanciare sassi contro la veranda della donna, che nel frattempo era scesa in strada. Quando l’hanno vista arrivata, le quattro l’hanno circondata e l’hanno aggredita, malmenandola.

Nel frattempo qualcuno aveva chiamato le forze dell’ordine e solo l’arrivo sul posto di due pattuglie dei carabinieri hanno messo fine all’aggressione. I militari hanno bloccato le quattro assalitrici ed evitato il peggio. Oltre all’accusa di lesioni personali e danneggiamento in concorso, alle quattro è stato contestato anche di aver violato le norme anti Covid emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus.