Va a casa della ex: trova il nuovo compagno e lo prende a roncolate

Momenti di paura in via Umberto I a Lanzo Torinese: un uomo, italiano di 34 anni, si è presentato a casa dell'ex convivente, non essendosi rassegnato alla chiusura della loro relazione. Lì ha trovato in casa il nuovo compagno di lei, italiano di 32 anni.

Lo ha attaccato: il 34enne ha aggredito il 32enne colpendolo con una roncola a un braccio, secondo quanto riporta oggi TorinoToday.. La vittima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè dove è stata medicata e dimessa con un mese di prognosi. Nel frattempo, i carabinieri della stazione cittadina insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale sono riusciti a rintracciare l'aggressore, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate e danneggiamento.