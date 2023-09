Ragazza infastidita, fidanzato la difende: picchiato e investito

Aggressione nella notte tra sabato e ieri, domenica 3 settembre 2023, a Roma, dove un ragazzo, intervenuto per difendere la sua fidanzata fuori da un locale, è stato picchiato e investito con l'auto. In corso le indagini della polizia: secondo quanto ricostruito dal giovane agli agenti polizia, intervenuta sul posto intorno alle 4.30 di notte, la sua fidanzata era stata infastidita, all'uscita da un locale, da quattro ragazzi nomadi.

Lui è intervenuto in difesa della ragazza e il gruppetto se ne è andato per poi tornare poco dopo a bordo di un'auto: in tre sono scesi dalla vettura e hanno preso a calci e pugni il ragazzo, il quarto lo ha investito con la macchina. Poi gli aggressori sono tutti fuggiti. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Proseguono le indagini per risalire agli autori dell'aggressione.

Continua a leggere su Today.it...