Dopo la festa di fine anno scolastico 18enne entra in una casa e pesta a sangue una 90enne e la figlia

Stava annaffiando l'orto di casa quando, senza nessun preavviso, è stata aggredita brutalmente da un giovane sconosciuto che le si è fiondato addosso e l'ha colpita con calci e pugni. Lei, un'anziana di 90 anni, ha poi assistito inerme all'aggressione di sua figlia, sempre per mano del ragazzo. È quanto accaduto nella giornata di sabato nel giardino di un appartamento alla periferia di Jesi, nelle Marche.

Secondo il loro racconto il ragazzo, completamente fuori di sè, ha scavalcato la recinzione e si è diretto verso la signora. Poi, senza darle tempo di reagire, ha iniziato a colpirla con calci e pugni in ogni parte del corpo, con tale ferocia che la vittima si è ritrovata con il viso tumefatto. La rabbia incontrollata dell'aggressore si è poi riversata contro la figlia 60enne dell'anziana, intervenuta di corsa per aiutare la mamma. L'aggressore l'ha picchiata e lasciata a terra, prima di darsela a gambe e far perdere le proprie tracce. Per fortuna la 60enne è riuscita ad allertare i soccorritori che sono intervenuti poco dopo con un'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Gli operatori hanno trasportato l'anziana all'ospedale Carlo Urbani di Jesi dove si trova in gravi condizioni. Più lievi le lesioni riportate dalla figlia, ancora sotto choc per quanto accaduto.

L'intera zona è stata battuta dai carabinieri che poche ore dopo sono riusciti a rintracciare un ragazzo di 18 anni. Il giovane era fuori di sè a seguito di un pranzo per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Il 18enne si trova in stato di fermo di indiziato di delitto ed aspetta la decisione del pm che, nella giornata di oggi, dovrebbe decidere quale provvedimento adottare.