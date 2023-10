Molestata al ritorno da scuola, 14enne mette in fuga maniaco

Stava tornando da scuola quando un maniaco l'ha inseguita e aggredita all'uscita da scuola: per fortuna si è concluso tutto solo con un brutto spavento per una 14enne dei Mestre che è riuscita a liberarsi dalla presa dell'uomo che l'aveva molestata.

A denunciare tutto è la madre della giovanissima che ha raccontato ai giornali locali come un ragazzo - tra i 25 e i 30 anni, capelli corti e barbetta nera, carnagione chiara - sia arrivato di corsa, allungando le mani per palpeggiarle il sedere. "Lei gli ha urlato di lasciarla stare ed è fuggita. Pensava di essersi liberata di lui, ma invece non era ancora finita".

Superato un sottopassaggio il maniaco si sarebbe rifatto sotto e a quel punto la 14enne gli avrebbe rifilato una gomitata nello stomaco, lui si è accasciato e lei è riuscita ad allontanarsi di corsa chiedendo aiuto ad alcuni ciclisti che stavano passando di lì. Ma il presunto maniaco aveva già fatto perdere le proprie tracce.