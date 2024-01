"Pugni, calci e insulti omofobi": serata da incubo per 6 giovani aggrediti da un branco di ragazzini

Accerchiati da un branco di bulli, probabilmente tutti minorenni, che prima li hanno offesi gridando loro “Fr… di mer**. “Fin***” e poi li hanno anche picchiati. Serata da incubo per sei giovani omosessuali che venerdì, alla fine di una serata tra i locali del centro di Palermo, sono stati aggrediti da una dozzina di ragazzini a pochi passi dal Teatro Massimo. Due delle vittime sono riuscite a scappare nel tentativo di chiedere aiuto a qualche pattuglia di polizia prima di sporgere denuncia in questura.

Secondo quanto indicato nel verbale, i "bersagli" dei bulli stavano passeggiando in centro quando hanno ricevuto a distanza i primi insulti: “Ricc.***”. Uno di loro avrebbe risposto: “E allora?”. Così dal gruppo di violenti si sono staccati due ragazzini, che si sono avvicinati chiedendo chi avesse osato reagire a quegli epiteti e hanno iniziato a picchiarli. Una scarica di calci e pugni, condita da altri insulti omofobi, di fronte alla quale nessuno sarebbe intervenuto.

Nella bolgia due dei ragazzi sono riusciti a scappare per chiedere aiuto, sollecitando l’intervento di una volante di polizia. All’arrivo della pattuglia, però, i bulli si erano già allontanati in direzione di via Cerda, non prima però di aver minacciato di morte le vittime - tutte di età compresa tra i 24 e i 29 anni - qualora avessero deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Il tutto facendo un gesto con la mano per fare intendere che fossero anche armati.

I ragazzi, ancora sconvolti per l’accaduto, sono andati via e per quattro di loro si è reso necessario andare in ospedale per farsi refertare. Chi per un occhio nero, chi per le escoriazioni riportate sul corpo, chi per le contusioni al torace dovute a calci e pugni. Una volta raccolta la denuncia in questura, a polizia ha avviato le indagini e acquisito le immagini delle numerose telecamere installate in centro nel tentativo di identificare gli aggressori.

Le reazioni

"Intensificare i controlli e attivare interventi socio-culturali senza speculazioni politiche. Esprimo piena solidarietà - dichiara il consigliere di FI nonché presidente della sesta Commissione consiliare, Ottavio Zacco - ai giovani che hanno subito la violenta e ingiustificata aggressione omofoba nel centro storico di Palermo. Un ulteriore campanello d'allarme sul dilagante degrado sociale che sta attraversando la nostra città. Occorre con determinazione l’intervento di tutte le istituzioni Stato, Istituzioni locali, Regione, enti ecclesiastici e delle istituzioni scolastiche, necessita investire con maggior determinazioni in azioni di formazione e di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza. La violenza e in particolar modo quella a sfondo razziale e omofoba, spesso sono frutto di un forte disagio socio-culturale, non bastano le mere condanne politiche e le isolate azioni repressive".

Sull'episodio è intervenuto Sergio Lima, della direzione nazionale dem e componente della segreteria regionale del Pd Sicilia: "Qualche giorno fa - ha detto - l’aggressione razzista a Piazza Armerina. Ora il pestaggio omofobo, in pieno centro a Palermo, contro un gruppo di ragazzi. Sono solo gli ultimi casi, in ordine di tempo, di una preoccupante recrudescenza di episodi che allarmano. Si respira un clima assai brutto, misto a una sensazione di impunità che nasce anche da uno sdoganamento di parole, frasi, atteggiamenti. Come se oggi, davanti alla cultura della caccia al diverso, quasi ostentata da alcuni personaggi di un degradato panorama politico, tutto fosse non solo permesso ma quasi giustificato. Liquidare questi episodi come gesti isolati sarebbe un grave errore".

