Chiede a un gruppo di giovani di spostarsi per parcheggiare: la reazione è bestiale

Un'aggressione violenta, barbara, insensata. Cagliari città tranquilla? Un ricordo lontano, a leggere le cronache odierne. Negli ultimi mesi ci sono stati alcuni episodi di violenze gratuite a danno di malcapitati passanti. Quello di ieri notte al Poetto è l'ultimo della serie, il più grave di tutti. Succede tutto di fronte alla spiaggia dei cagliaritani e in prossimità dell'ingresso di una affollata pizzeria.

Qui un uomo di 40 anni è stato selvaggiamente aggredito da una banda di diciottenni dopo aver chiesto loro di spostarsi per parcheggiare la propria macchina. Dopo la richiesta, un primo battibecco, qualche parola di troppo. A quel punto i ragazzi gli hanno dapprima spaccato lo specchietto retrovisore dell'auto, quindi con una pietra gli hanno sfondato un vetro mentre all'interno dell'abitacolo assistevano impotenti moglie, madre e figli della vittima dell'aggresione.

L'aggressione selvaggia al Poetto di Cagliari

Infine hanno aggredito lo stesso uomo a bastonate, lasciandolo tramortito a terra. Se non è degenerato tutto in tragedia è anche grazie all'intervento di un ragazzo senegalese e di un commerciante di panini, intervenuti in difesa del quarantenne, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi perché il branco non accennava a fermarsi nonostante la vittima avesse perso i sensi e fosse crollata a terra.

In quei terribili attimi i molti presenti si erano limitati a riprendere le immagini coi i telefonini, testimoni di una barbarie assurda. Il ferito è stato poi accompagnato al Brotzu: dopo il periodo di osservazione, scrive L'Unione Sarda, è stato dimesso con sette giorni di cure. Per fare piena luce sull'episodio sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Cagliari.

