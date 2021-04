Voti troppo bassi, prof presa a pugni dalla madre dello studente

Andrà a processo la madre di un studente di Castrignano del Capo (Lecce) accusata di aver aggredito l'insegnante del figlio dopo che la docente le aveva fatto notare lo scarso rendimento scolastico del ragazzo. La professoressa, un'insegnante di storia di 65 anni in servizio presso una scuola media di Castrignano, era stata portata in ospedale con contusioni alla spalla destra giudicate guaribili in cinque giorni e aveva denunciato la madre del ragazzo.

I fatti risalgono all'aprile 2019 e il prossimo 10 giugno inizierà il processo davanti al giudice di pace, con la madre dello studente accusata di aver provocato lesioni all'insegnante durante un incontro scuola-famiglia che si è tenuto l'8 aprile di quell'anno. In quell'occasione, la donna si sarebbe scagliata contro la docente.

I genitori del ragazzo avevano querelato la docente per maltrattamenti, diffamazione e calunnia ma nei giorni scorsi il giudice Cinzia Vergine ha accolto la richiesta di archiviazione per questo procedimento formulata dal pubblico ministero Maria Rosaria Mucucci (e contro la quale si era opposta la coppia), ritenendo infondata ogni accusa. La docente, secondo il giudice Vergine, avrebbe infatti fatto solo "il suo dovere nel porre in luce, agli occhi dei genitori, le mancanze e il periodo di scarso rendimento scolastico dell’allievo", stando a quanto emerso dai registri di classe e dalle pagelle come pure dalle testimonianze, raccolte durante le indagini, della dirigente scolastica, dello psicologo e di alcuni compagni di classe del ragazzo. Nell'ordinanza di archiviazione si osserva inoltre che la coppia ha denunciato "tardivamente", quando è venuta a conoscenza della querela già sporta per le lesioni.