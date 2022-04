Follia alla stazione: donna aggredita con un coltello

Panico alla stazione di Ancona. La banchine sono state teatro di un'aggressione ancora senza un perché. Una ragazza di 24 anni di origini cubane ha ferito con un coltello una donna, colpendola a una spalla. Alla scena hanno assistito gli altri viaggiatori, che hanno chiamato la polizia ferroviaria. La giovane, all'arrivo degli agenti, ha rivolto verso di sè il coltello minacciando atti di autolesionismo. La pattuglia è riuscita a bloccarla e disarmarla.

La vittima dellì'aggressione è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Se la caverà con una prognosi di sette giorni. Alla 24enne, gli agenti hanno sequestrato un coltello con una lama di 12 centimetri e un paio di forbici da 14. Dagli accertamenti è emerso che ha precedenti penali e non è in regola col permesso di soggiorno. E' scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello.