Colpito dal rivale con una testata: 46enne in fin di vita

Un 46enne è in fin di vita all'ospedale di Sessa Aurunca (Caserta), dove è arrivato dopo essere rimasto vittima di un'aggressione. Un 44enne, che è stato arrestato per tentato omicidio, lo avrebbe preso a testate.

La vittima è originaria di Cellole, nel Casertano, e qui è avvenuto il pestaggio. Le telecamere a circuito chiuso di alcuni esercizi commerciali di via Freda hanno immortalato il litigio tra i due: si vede il 44enne colpire il rivale prima con schiaffi e pugni e poi con una testata al volto. La vittima è finita per terra priva di sensi. Quindi l'intervento del 118 e il trasferimento in ospedale. Da chiarire le cause di tanta violenza.