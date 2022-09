Lo rimprovera per le troppe bestemmie, anziano preso a pugni e cinghiate da un ragazzino

L'avrebbe semplicemente rimproverato per le troppe bestemmie: "Smettila, questo non è il luogo adatto", avrebbe riferito il volontario over 75 a un ragazzino poco più che 14enne. Ma quest'ultimo avrebbe reagito con una violenza inaudita: l'avrebbe prima colpito con due pugni allo stomaco, facendolo cadere a terra. In seguito si sarebbe tolto la cintura e l'avrebbe anche preso a cinghiate, prima di dileguarsi. È successo solo pochi giorni fa all'oratorio di Cellatica, il paese in provincia di Brescia dove già erano state chiuse le scuole per atti vandalici.

Oltre all'aggredito, residente in paese, diversi testimoni avrebbero confermato la vicenda: il cerchio intorno al ragazzino si fa sempre più stretto. I carabinieri di Gussago avrebbero già individuato l'aggressore, che ora rischia una denuncia per lesioni gravi e aggravate.

In quel momento da solo, sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi che avrebbero cercato di fermarlo. Poi si sarebbe allontanato. Ma la sua fuga ha i giorni contati.