Agguato sotto casa: pregiudicato ferito alle gambe

Qualcuno attira la sua attenzione, lo chiama, lui si avvicina e viene raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Un agguato in piena regola quello orchestrato contro uomo di 38 anni, ferito alle gambe a Catania. Si tratta di un pregiudicato ai domiciliari ed è stato raggiunto dall'aggressore proprio nella sua casa nel quartiere di Nesima. La pista privilegiata è quella di un avvertimento per questioni legate allo spaccio di droga.

Il 38enne è stato soccorso e portato in ospedale. Ai carabinieri, che lo hanno interrogato, ha detto non avere riconosciuto l'uomo che gli ha sparato e soprattutto di non avere idea del movente.