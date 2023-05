Agguato a colpi di pistola, uomo trovato sanguinante in un garage

Si spara a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo di 42 anni è rimasto ferito al collo e al volto da due colpi di pistola. La vicenda ha tutti i contorni di un agguato, scattato intorno alle 21.30 di martedì quando l’uomo è stato trovato, ferito, in un garage di via Rialto. Come si legge su FoggiaToday, si tratta della seconda aggressione subita dall'uomo in pochi mesi.

Soccorso dal 118 e dagli operatori dell’elisoccorso, il 42enne è stato trasportato all’ospedale di San Pio: la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Secondo i primi rilievi il ferimento è avvenuto a poca distanza dal garage in cui la vittima è stata trovata.