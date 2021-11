Entrano nel bar e iniziano a sparare: cinque feriti

Mercoledì sera cinque persone sono rimaste ferite, poco dopo le ore 20, in un agguato ad Arzano, comune dell'hinterland napoletano. Due dei cinque feriti nell'agguato avvenuto in serata nel 'Roxy Bar' dovrebbero essere vicini al clan della '167'; per altri due accertamenti sono in corso. Il clan camorristico della 167 prende il nome dall'omonimo complesso di edilizia popolare. Il quinto ferito è un cliente che è stato colpito per errore mentre prendeva un caffè.

Uno dei feriti è persona già nota alle forze dell'ordine. Disperato il proprietario del bar in cui il commando è entrato sparando numerosi colpi d'arma da fuoco. "Siamo gente perbene, ci conoscono tutti ad Arzano...". I colpi sono stati sparati tutti all'interno dell'esercizio commerciale. Al lavoro la Scientifica dei carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale.