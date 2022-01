Data morta per errore: i familiari avevano già organizzato il funerale, poi è deceduta

Alla fine Agnese Grimaldi non ce l'ha fatta. La donna, 52enne di Casal di Principe, è deceduta al Covid Hospital di Maddaloni (in provincia di Caserta) dove si trovava ricoverata da giorni e dove, per errore, era stata data per morta qualche giorno fa, con la comunicazione giunta ai familiari che poi avevano scoperto che Agnese era ancora viva.

Morta Agnese Grimaldi, la donna dichiarata deceduta qualche giorno fa per sbaglio

I familiari avevano organizzato anche il funerale. Dopo poche ore, il clamoroso dietrofront. Si sarebbe trattato infatti di un errore dell'ospedale, che aveva forse compiuto uno scambio di persona: la donna era sì grave, ma viva. Un caso diventato nazionale, quello della comunicazione sbagliata, con i familiari che avevano raccontato quell'incubo in televisione. Agnese Grimaldi era stata ricoverata poco più di una settimana fa a Maddaloni. Nei giorni successivi al ricovero era finita in terapia intensiva dove era stata intubata. Lunedì mattina il suo cuore ha smesso di battere.

A dare l'annuncio della morte di Agnese è stata sua sorella Ginetta: "Ti porterò sempre nel mio cuore vita mia", ha scritto la congiunta che era apparsa ai microfoni di Barbara D'Urso molto provata in occasione della "morte annunciata" di sua sorella Agnese.