Esce da lavoro e si scontra con l'auto guidata dal collega: muore due mesi dopo in ospedale

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime: in arresto cardiaco dopo l'impatto, rianimato a lungo, trasferito d'urgenza in ospedale. Da quella botta tremenda, purtroppo, non si è più ripreso: è rimasto in coma per settimane, poi trasferito in clinica, ora la notizia del triste epilogo. È morto a soli 59 anni Agostino Serlini di Passirano, operaio all'Iveco di Brescia. Ad annunciarlo sono la moglie Cristina, la mamma Regina, il fratello Isidoro, le sorelle Monica con Ezio, Francesca con Fabrizio, Marilisa con Diego e Mara con Mirko, il suocero Mario, la cognata Elena con Ivan. La notizia è riportata da BresciaToday.

L'uomo era rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso 30 dicembre mentre tornava a casa dopo essere uscito dal lavoro: Serlini era a bordo del suo scooter quando a poche centinaia di metri dall'uscita dalla fabbrica si è schiantato con una Volkswagen Golf, tra l'altro guidata da un collega.

Nonostante la velocità contenuta, l'impatto è stato assai violento: il 59enne è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri. E il suo cuore si è fermato. Rianimato a lungo, è stato trasferito d'urgenza alla Poliambulanza: qui è rimasto qualche settimana e infine trasferita alla clinica Maugeri di Lumezzane, dove purtroppo è morto.