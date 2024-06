La trebbiatrice prende fuoco: un altro agricoltore morto in provincia di Latina

Quinta vittima sul lavoro in una settimana nel Lazio, la terza in provincia di Latina dopo Satnam Singh e Valerio Salvatore, il 29enne morto mentre lavorava sul tetto di un capannone che ha improvvisamente ceduto facendolo precipitare da una altezza di circa 10 metri.

Non ce l'ha fatta Luigi Guerriero, lavoratore agricolo di 62 anni ricoverato d'urgenza dopo che la trebbiatrice su cui era a bordo nel pomeriggio di sabato 22 giugno ha preso improvvisamente fuoco. Trasportato in eliambulanza in gravi condizioni, il 62enne si è spento ieri, 23 giugno.

La trebbiatrice a fuoco forse per un cortocircuito

L'incidente è avvenuto in un terreno nel territorio di Cisterna di Latina. A innescare le fiamme sul mezzo agricolo potrebbe essere stato un cortocircuito, anche se le cause sono ancora da accertare. Come riporta LatinaToday, l'allarme è stato lanciato immediatamente da un collega che ha allertato i vigili del fuoco, giunti insieme ai volontari della protezione civile. Sul posto anche i sanitari del 118 che per mezzo di hanno predisposto il trasferimento dell’uomo in ospedale in elisoccorso.

Ai messaggi di vicinanza espressi alla famiglia si unisce la Cgil di Roma e del Lazio e di Frosinone-Latina: "Nell'esprimere tutto il nostro cordoglio ribadiamo che occorre fare presto per fermare la strage", si legge nella nota del sindacato. "Dopo le manifestazioni di solidarietà da parte delle istituzioni, non c'è più tempo da perdere. Si mettano in campo azioni concrete per rafforzare le attività ispettive e preventive e accelerare sugli accertamenti delle responsabilità. Dopo la grande piazza di sabato a Latina prosegue la mobilitazione contro le morti sul lavoro".

Avs: "Attivare subito le task force ispettive"

"Ci uniamo all'appello della Cgil di Roma e del Lazio per chiedere alla giunta regionale di lavorare con urgenza alle azioni condivise con le parti sociali", dichiara Claudio Marotta, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra in Regione Lazio. "Chiediamo a tutti i prefetti del Lazio di attivare subito le task force ispettive per assicurarsi che siano rispettate le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dai settori dove si verificano maggior infortuni. Non c'è tempo da perdere", conclude.