Finto vescovo truffa disoccupati con un inesistente posto di lavoro

Prometteva lavoro in una base Nato in cambio di soldi. Così un finto vescovo ha truffato 150 disoccupati siciliani, la maggior parte di Racalmuto in provincia di Agrigento. Luciano Montemurro, 63enne di Favara (Ag) avrebbe agito con la complicità di due amici di Canicattì, chiedendo dai 2.500 ai 5.000 euro in cambio di un lavoro in una base Nato che sarebbe dovuta nascere ad Agrigento, nei pressi di Punta Bianca. L'uomo si sarebbe presentato alle vittime dichiarando di essere il Cardinale vescovo di Monreale.