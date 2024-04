"Stasera mangiamo una pizza insieme": ragazzo di 24 anni scomparso nel nulla

Nessuna traccia da più di due settimane. È scomparso nel nulla Alan Martin Fornoni, ragazzo di 24 anni di Pieve Emanuele, comune della città metropolitana di Milano. Non dà più notizie di sé da sabato 13 aprile. Sono caduti nel vuoto per il momento gli appelli del papà e degli amici, lanciati anche attraverso la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?". Il 24enne aveva scritto al padre l'ultima volta, dicendogli: "Ci vediamo stasera e mangiamo una pizza insieme". Poi il silenzio.

Alan Martin Fornoni: le ultime notizie sul ragazzo di Pieve Emanuele (Milano) scomparso

Sarebbe stato avvistato l'ultima volta in via Cassinis a Milano. Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Rogoredo, aiutati da quattro unità a cavallo dell'associazione "Giacche verdi Lombardia", hanno passato al setaccio l'interno del bosco, dove qualche giorno fa pare fosse stato localizzato. Forze dell'ordine e volontari, più nel dettaglio, hanno perlustrato l'area compresa tra la linea ferroviaria al confine con San Donato e le vie Orwell e Sant'Arialdo. "Le ricerche del giovane hanno dato esito negativo", hanno precisato i militari attraverso una nota.

Secondo quanto trapelato finora, Alan Martin Fornoni non ha mezzi e potrebbe essersi spostato in treno. Le telecamere della stazione di Pieve Emanuele, tuttavia, non lo hanno ripreso. Il ragazzo viene descritto dal papà come "un giovane normale e tranquillo". Il genitore, intervenuto nel programma tv condotto da Federica Sciarelli, ha raccontato: "Ha studiato per diventare cuoco ma poi è diventato meccanico: i suoi datori di lavoro sono sempre rimasti soddisfatti. Sabato era allegro e ha preso un caffè con mio fratello. Sembrava perfettamente sereno. Mai avrei potuto immaginare che sarebbe scomparso". Poi l'appello:

"Lui è un bonaccione. Sono convinto che sia nei guai. Mi rivolgo agli amici: fate di tutto per far sì che torni a casa. Vieni a casa, non preoccuparti. Sono tuo padre, ti perdonerò sempre, sei mio figlio e lo sarai per sempre fino alla fine".

Il padre di Alan ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Pieve. Per ora gli appelli per ritrovarlo sono caduti nel vuoto. Si continua a cercare. Come si legge nell'avviso di ricerca, Alan Fornoni è alto 1,83 metri e pesa 75 chili. Ha i capelli corti biondo scuro e gli occhi castani. Sul braccio ha un tatuaggio con la scritta Milan. Al momento della scomparsa indossava dei pantaloni neri, una maglia nera, un piumino smanicato nero, il cappello con visiera bianco e delle scarpe da ginnastica bianche.