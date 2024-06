Paziente cade dal secondo piano dell'ospedale e muore

I carabinieri della Compagnia di Alatri stanno indagando per ricostruire cosa abbia portato alla morte di un paziente di 69 anni deceduto nella mattina di domenica 9 giugno da dopo un volo di alcuni metri da una finestra dell'ospedale San Benedetto di Alatri.

Il paziente originario di Amaseno era ricoverato al secondo piano della struttura e pochi minuti prima delle ore 9 è caduto da una delle finestre del reparto morendo sul colpo. I carabinieri stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di una negligenza del personale sanitario: forse il paziente si era affacciato per prendere un po' d'aria finendo nel cortile che circonda la struttura sanitaria. Si indaga per capire se intorno ai malati ci fosse una adeguata presenza di infermieri e medici. Non si esclude nemmeno il gesto volontario.

La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone