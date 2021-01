Il bambino di 10 anni che porta l’hashish a scuola e lo fa vedere ai compagni

Succede tutto in una scuola elementare del comprensorio di Albenga, in provincia di Savona. Il piccolo involucro con la droga è stato sequestrato dagli agenti. Inevitabile la segnalazione ai servizi sociali

Un bambino di 10 anni a scuola con dell'hashish. Quando la vicenda è arrivata alle orecchie degli insegnanti, la preoccupazione è stata inevitabile. Soprattutto per capire dove avesse trovato il "fumo". Succede tutto in una scuola elementare del comprensorio di Albenga, in provincia di Savona.

La polizia indaga per fare piena chiarezza sui fatti, insieme alla Procura della Repubblica di Savona. Il giovane alunno avrebbe detto di averlo fatto "per sentirsi grande". La dirigente scolastica, dopo aver appreso i fatti da alcune testimonianze, ha chiesto l'intervento del commissariato di polizia di Stato di Alassio.

Il piccolo involucro con la droga, racconta il Secolo XIX, nascosto nello zaino tra libri e quaderni, è stato sequestrato dagli agenti. Il bambino si è messo a piangere: non si sarebbe nemmeno reso conto della gravità di quello che stava facendo. E' stato segnalato alla Prefettura, al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali.