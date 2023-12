Alberi spazzati via dal vento: famiglia miracolata in auto, interrotta la ferrovia Bologna-Ancona

La bufera di vento che sta investendo la costa dell'Emilia Romagna e delle Marche sta letteralmente spazzando via centinaia di alberi. Situazione critica nel Riminese dove si è sfiorata la tragedia quando nella mattinata di sabato 2 dicembre un grosso albero si è abbattuto su una vettura: la Volkswagen Golf con cinque persone a bordo è stata investita da un platano, ma nonostante l'impatto l'abitacolo ha resistito e gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

La caduta di un albero ha interrotto anche la circolazione dei treni sulla linea Ancona-Bologna. "La circolazione è sospesa per danni causati dal maltempo tra Castel San Pietro e Imola. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione" si legge in una nota di Trenitalia.