Gli alberi a rischio crollo nelle scuole di Roma

Un dossier riservato del Campidoglio lancia l'allarme sugli alberi a rischio crollo nelle scuole di Roma. Il Messaggero racconta che il Comune ha avviato un appalto d'urgenza per "ottenere la riduzione del rischio legato allo schianto di alberature prima della riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021".

Quali sono le scuole con gli alberi ancora a rischio «schianto?

La determina del 13 agosto diramata dalla Direzione Verde di Roma Capitale affida d'urgenza l'appalto per il taglio dei tronchi e dei rami pericolanti. Ma è difficile che si riescano a terminare i lavori per il 14 settembre, data fissata dalla Regione Lazio per la riapertura. Il Messaggero spiega che il Campidoglio è intervenuto tramite i giardinieri della ditta Ambiente Lavori Srl in una cinquantin adi istituti, ma in tutte le altre scuole si è ancora alla fase di monitoraggio.

E la lista dei lavori ancora da effettuare è molto lunga: secondo la relazione di Paolo Alfredo Paiella, funzionario del Campidoglio ed esperto di stabilità degli alberi, «i plessi scolastici da verificare in tutta Roma sono 224. Per i primi 104 plessi degli istituti comprensivi dei municipi 4°, 8°, 9° e 11° si evidenzia che 100 sono stati già visionati. Attualmente i rilievi hanno portato ad individuare 72 piante da abbattere, 30 da potare e 22 plessi scolastici senza problemi». È in questi quattro distretti - quello del Tiburtino, della Garbatella, dell’Eur e del Portuense - che gli operai sono già al lavoro. Quali sono le scuole con gli alberi ancora a rischio «schianto»?