Tragedia sfiorata, albero crolla nel giardino della scuola

Tragedia sfiorata in una scuola elementare di Firenze. Un grosso albero è crollato martedì pomeriggio nel giardino della scuola primaria Vittorio Veneto dell'istituto comprensivo Pestalozzi. Fortunatamente l'incidente è avvenuto dopo la ricreazione quando nessuno era nell'area verde e non ci sono stati feriti.

Come riporta FirenzeToday, il dirigente scolastico Francesco Spadafora ha annunciato che il giardino resterà chiuso fino a nuova comunicazione.

Paura tra i genitori degli scolari, che su Facebook hanno postato le foto dell'albero. "Oggi dovremmo festeggiare il nostro 8 marzo - scrive una mamma -. Con molta ansia, mi sento solo di festeggiare una tragedia sfiorata. Ieri è caduto un albero sul giardino della scuola, nel luogo dove i bambini fanno merenda, pochi minuti dopo che erano rientrati in classe dalla ricreazione".

Sulla vicenda è intervenuto il Comune. In una nota si precisa che l'albero caduto era della specie Broussonetia papyrifera, ovvero un gelso da carta. La pianta è caduta per cedimento delle radici. Il Comune precisa che "risulta controllata recentemente da personale specializzato, controllo che aveva avuto esito positivo senza prescrizioni". Per precauzione la direzione Ambiente ha deciso "di abbattere anche l'altro albero posizionato a fianco perché potrebbe risultare indebolito del cedimento di quello accanto o presentare gli stessi problemi. I tecnici hanno poi controllato le altre 140 piante del giardino scolastico e non hanno riscontrato problematiche connesse alla stabilità".