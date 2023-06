Albero crolla sulla fermata del bus: ferita una donna

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 giugno, a Roma. Un albero è crollato abbattendo una fermata dall'autobus e una donna è rimasta ferita. È accaduto intorno alle 14 in viale Caduti nella guerra di Liberazione, a Spinaceto. Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Eur. La donna, soccorsa, è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Non sarebbe in pericolo di vita. L'area è stata transennata e la strada temporaneamente chiusa.

Il crollo dell’albero, un pioppo cipressino (Populus nigra italica) è avvenuto per ragioni che non sono ancora state formalizzate. La pianta si trova su un’area pubblica, un’aiuola davanti un condominio, e fa dunque parte del vasto patrimonio forestale cittadino. La gestione del verde pubblico, per superfici sotto i 20mila metri quadrati, è stato dato anche in gestione ai municipi. Il IX, per prendersi cura di 129 aree verdi, ha ricevuto in dotazione 1,243 milioni di euro.

Sulle manutenzioni del verde cittadino, recentemente, è stato lanciato un appello dal presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Roma e provincia. “Crediamo ormai necessario un confronto a 360 gradi sullo stato degli alberi e del verde a Roma – ha riconosciuto Flavio Pezzoli il presiedente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Roma e provincia – Per questo lanciamo la proposta, alle istituzioni e a tutte le associazioni coinvolte, di realizzare gli stati generali sugli alberi e il verde a Roma”.

La gestione degli alberi, nella Capitale più verde d’Europa, è una questione delicata. Anche perché manutenzioni eseguite in maniera scorretta, e le segnalazioni dei cittadini non mancano al riguardo, possono causare danni, come le carie, le cui conseguenze possono essere drammatiche per la stabilità degli alberi. Se sia questo, però, il caso di Spinaceto è ancora presto per stabilirlo.