Un albero è crollato su due auto in corsa

Nuovi disagi provocati dai ben noti pini di viale Cristoforo Colombo, a Roma. Un grosso albero è crollato all'altezza dell'incrocio con viale Asia centrando due auto in transito, una delle quali un taxi. Il bilancio, riporta RomaToday, è di un ferito lieve, ma sarebbe potuto essere decisamente peggiore.

L'uomo, soccorso dai medici del 118, non sarebbe in pericolo di vita. A quanto si apprende, gli automobilisti sarebbero riusciti a rallentare in tempo e ad evitare così conseguenze drammatiche. Sul posto sono giunti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per la gestione del traffico, i sanitari 118, il personale del comune di Roma e i carabinieri di supporto. La carreggiata verrà riaperta solo la rimozione del pino e la messa in sicurezza dell'area.