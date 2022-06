Lasciano albero segato a metà nel parco giochi, tragedia sfiorata

Un albero di alto fusto con un taglio nel tronco talmente profondo che ne avrebbe potuto provocare lo schianto. E non nel mezzo di un bosco, ma in un parco giochi frequentato da numerosi bambini. Tragedi sfiorata a Suello (Lecco). Non è ancora chiaro il motivo (tentativo di furto di legna?), ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un atto vandalico.

I tecnici dell'Amministrazione comunale si sono accorti della situazione ieri, giovedì 23 giugno. Sono in corso indagini, con il supporto dei filmati della videosorveglianza, per risalire all'autore. Il sindaco di Suello, Giacomo Angelo Valsecchi, ha commentato con rabbia e stupore l'episodio, promettendo una denuncia per il responsabile. L'albero è stato abbattuto e rimosso, per garantire la piena sicurezza nell'area del parco giochi, inaugurato di recente. L'episodio ha provocato sgomento e indignazione nella cittadinanza.

Il Comune: "Denunceremo il responsabile"

"Oggi (giovedì, ndr) abbiamo scoperto un fatto davvero grave - hanno commentato dall'Amministrazione comunale - Qualcuno, come vedete dalle foto, ha volontariamente e pericolosamente tagliato il tronco di uno degli alberi presso il nuovo parco giochi. Addirittura la pianta più grande, quella appunto vicino alla terza aiuola. È stata tagliata lasciandola attaccata appena appena. Un pericolo reale, e un fatto di inaudita gravità, che poteva provocare una tragedia. Pensare che ci sia in circolazione una persona che possa deliberatamente compiere un gesto che mette a rischio l'incolumità di un bambino/a, o di un ragazzo/a o di chiunque, ci sconvolge e angoscia. Controlleremo le telecamere e se questa persona sarà individuata e riconosciuta, procederemo immediatamente con la denuncia. Per fortuna che il vicesindaco e il nostro operatore ecologico, che stavano compiendo la pulizia di routine, si sono accorti immediatamente".