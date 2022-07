Cade a terra mentre corre, sbatte la testa contro un sasso e muore

Un incidente fatale, improvviso, quello accaduto ad Alberto Bressan, 53enne figlio dell’ex vicesindaco di Vicenza Sante Bressan. Alberto si trovava sull’isola di Pellestrina, in laguna a Venezia, per trascorrere qualche giorno di ferie ma anche per allenarsi a triathlon, disciplina che da grande sportivo amava, quando il destino ha posto fine alla sua vita.

Verso le 9 di mattina il 53enne era impegnato in una corsa lungo i sentieri dell’isola quando sarebbe inciampato e caduto a terra sbattendo la testa contro un sasso. L’amico che era al suo fianco ha cercato di soccorrerlo ma per Bressan, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Le ipotesi non escluderebbero la caduta per un malore.

Alberto Bressan lavorava come agente assicurativo delle Generai e lascia la moglie Roberta e i due figli, Giorgia di 18 anni e Matteo di 23 che erano rimasti a Vicenza mentre la moglie si trovava a Pellestrina al momento della tragedia.