L'autista dello scuolabus fa scendere i bambini e muore al volante

Un malore improvviso, fatale. Incidente oggi a Chiavari (Genova): uno scuolabus ha sbandato finendo contro le auto parcheggiate. L'autista è morto. È successo intorno alle 8.30 in viale Enrico Millo. A bordo del mezzo in quel momento c'era solo l'autista, Alberto Cafferata: stava rientrando dopo aver accompagnato a scuola i ragazzini, come faceva da anni. Aveva appena concluso il giro con i piccoli, facendoli scendere davanti alla scuola per l'inizio delle lezioni, come da programma.

Alberto Cafferata: l'autista dello scuolabus morto a Chiavari

Subito dopo, il malore improvviso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 61 anni, si è sentito male alla guida e ha perso il controllo del mezzo che prima ha urtato la recinzione di un cantiere, poi ha finito la sua corsa contro tre auto parcheggiate. Tempestivo l'allarme e l'arrivo dei soccorsi. Croce Rossa di Chiavari e personale del 118 hanno tentato di rianimarlo, utilizzando anche un defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi necessari. Nessun'altra persona è rimasta ferita.